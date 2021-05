Cumprindo tabela, Corinthians tenta reerguer moral contra o frágil Huancayo

Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista Sicredi 2021 e por antecedência da Copa Sul-Americana, sem treinador e sob forte cobrança da torcida, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, diante do Sport Huancayo, do Peru, na Neo Química Arena, para reerguer seu moral e já começar a se aprimorar para o Brasileirão, o qual iniciará com enorme desconfiança.

Os dois jogos restantes na Copa Sul-Americana servirão para que a provável equipe a iniciar o Brasileirão seja trabalhada. Sem dinheiro para trazer reforços, o futuro treinador será obrigado a aproveitar quem está no elenco e a meta é resgatar o grupo, bastante questionado após revés de 2 a 0 diante do Palmeiras.

Jemerson, machucado, e o venezuelano Otero, com contratos no fim, já não devem fazer mais parte dos planos. Gil e Mateus Vital seriam os novos titulares. Assim como Gustavo Silva pode herdar a vaga do jovem atacante Cauê, muito mal no clássico diante do Palmeiras.

A missão de Fernando Lázaro, analista de desempenho e filho do ex-lateral Zé Maria, que terá a missão de dirigir o clube em Itaquera interinamente, é fazer os jogadores esquecerem as eliminações recentes. Luan, autor de dois gols no Peru, no jogo de ida, acabou bastante xingado após a queda no Estadual e figura entre os mais cabisbaixos do grupo justamente em momento em que resgatava seu futebol.

Repetir o desempenho do duelo de ida será uma chance para o meia mostrar seu valor e provar que as cobranças foram injustas. Desde sua chegada, o camisa 7 jamais foi unanimidade. Pode, contudo, ser o "cara" da equipe no Brasileirão e tem de se reerguer rapidamente.

Há, também, a preocupação com o psicológico dos jovens do grupo. Nada de queimar o patrimônio. Desta forma, quase todos devem ser mantidos. A exceção seria Cauê. Do mais, Lázaro deve ter João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton na equipe.

Com campanha ruim no Campeonato Peruano, no qual é apenas o quarto colocado do Grupo B após levar 2 a 0 do Sporting Cristal, o Huancayo jogará com apenas quatro titulares no Brasil.

Visando recuperação no campeonato de seu país, o técnico Wilmar Valencia utilizará apenas o goleiro Joel Pinto, o zagueiro Jimmy Valoyes, o meia Barreto e o atacante brasileiro Liliu na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X SPORT HUANCAYO-PER

CORINTHIANS - Cássio; João Victor, Gil, Raul Gustavo; Bruno Méndez, Gabriel, Ramiro, Luan e Lucas Piton; Mateus Vital (Otero) e Gustavo Mosquito (Cauê). Técnico (interino): Fernando Lázaro.

SPORT HUANCAYO - Joel Pinto; Carmona, Balta, Valoyes e Benítes; Barreto, Valverde, Velásquez e Huaccha; Lliuya e Liliu. Técnico: Wilmar Valencia.

ÁRBITRO - Ángelo Hermosilla (Chile).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).