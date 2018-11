Cumprindo tabela, Cruzeiro poupa jogadores em confronto contra o Atlético-PR

Sem grande motivação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético-PR, a partir das 19 horas deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada, em partida que vale o sexto lugar do torneio. Se a disputa por posição não é das mais nobres, os cruzeirenses podem focar em terminar a competição à frente do Atlético-MG.

Os dois rivais de Belo Horizonte têm 46 pontos na competição, mas o Atlético-MG está acima na tabela de classificação, em sexto lugar, porque tem um maior número de vitórias (13 a 12), principal critério de desempate do Brasileirão. Os atleticanos disputam com o Santos e o Atlético-PR uma vaga na fase preliminar na Copa Libertadores de 2019.

Já o Cruzeiro, na oitava posição, pode competir sem urgência nas últimas seis rodadas, já que tem vaga assegurada na próxima edição da Libertadores. O time do técnico Mano Menezes ganhou a Copa do Brasil, por isso tem lugar garantido na fase de grupos do torneio continental em 2019.

A tranquilidade é tanta que o treinador afirmou após a vitória por 2 a 1 contra o América-MG, no último domingo, que Dedé e Arrascaeta vão se apresentar em boas condições às seleções brasileira e uruguaia, respectivamente, para o próximo período de datas Fifa. O zagueiro nem viajou a Curitiba, enquanto que o meia deve começar na reserva.

No ataque, Raniel foi o escolhido para ser o centroavante, posição bem abastecida do elenco cruzeirense. O argentino Hernán Barcos foi titular há uma semana e Fred começou jogando na rodada anterior. Com dores musculares, Rafinha não deve enfrentar o Atlético-PR porque passou a maior parte da semana em tratamento, enquanto que Mancuello e Sassá estão suspensos.