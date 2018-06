Cumprindo tabela no Campeonato Espanhol, Levante faz 3 a 0 no Leganés

Após anularem qualquer chance de rebaixamento, Leganés e Levante entraram em campo nesta segunda-feira já aliviados para encerrar a 36ª rodada do Campeonato Espanhol. E, mesmo jogando fora de casa, o Levante aplicou 3 a 0 no rival. Dois dos gols saíram depois que o time anfitrião passou a jogar com apenas dez jogadores em campo.

Com o triunfo, o Levante superou o próprio Leganés na tabela, alcançando a 16ª posição, com 43 pontos. O derrotado permaneceu com 40, agora em 17º lugar, logo acima da zona de rebaixamento.

As posições, contudo, não assustam mais os dois times. Isso porque o último rebaixado, o La Coruña, foi definido na rodada anterior. Também caíram o Las Palmas e o Málaga. Aliviados, Leganés e Levante agora apenas cumprem tabela no Espanhol, faltando duas rodadas para o fim.

No encerramento da rodada, o Levante abriu o placar no segundo tempo, com Jose Luis Morales, aos 10. Dois minutos depois, Joseba Zaldua levou o cartão vermelho direto e deixou os anfitriões com um a menos em campo.

O Levante, então, aproveitou a vantagem numérica e deslanchou na partida. Logo na sequência da expulsão, Enis Bardhi anotou o segundo gol dos visitantes. E, aos 32 minutos, Coke selou a vitória.

Na próxima rodada, o Leganés vai visitar a Real Sociedad, no sábado. No dia seguinte, o Levante receberá o Barcelona, campeão por antecipação.