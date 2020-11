Cuquinha quer a recuperação do Santos na partida contra o líder Internacional

Depois de deixar escapar importantes pontos no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, o Santos terá a difícil missão de tentar recuperar o prejuízo no Campeonato Brasileiro justamente diante do líder Internacional. O duelo será no próximo sábado, às 16h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 21.ª rodada.

O Santos se apega a pelo menos três fatores positivos para buscar a vitória e se aproximar dos primeiros colocados na tabela de classificação. O principal deles é a volta do atacante Marinho, artilheiro e maior destaque do time na temporada, após suspensão diante do Red Bull Bragantino.

Além disso, a equipe terá uma semana livre para descansar e treinar pela primeira vez em mais de dois meses. “Há um desgaste físico por causa da maratona e temos um elenco enxuto. Isso é evidente, todo mundo vê. É descansar um pouco e trabalhar bastante para buscar um bom resultado”, declarou o auxiliar técnico Cuquinha.

Por fim, o time paulista tentará aproveitar o momento de oscilação do adversário. O Internacional vem de apenas duas vitórias nos últimos seis jogos, incluindo Copa Libertadores e Copa do Brasil. Pelo Brasileirão são três tropeços consecutivos, com derrota para o Corinthians e empates diante de Flamengo e Coritiba.

“Quando você está em time grande, como no Santos, sabe que vai ter cobrança. A melhor coisa que tem é se recuperar em cima do líder, um jogo em casa. É trabalhar forte e trabalhar bem”, concluiu Cuquinha.

Contra o Internacional, o auxiliar deverá comandar novamente o Santos no lugar do irmão Cuca, que testou positivo para a covid-19 e provavelmente seguirá em isolamento até a semana que vem.