Curado, Lucas Barrios reforça o Palmeiras contra o São Bento

O atacante Lucas Barrios é uma das novidades do Palmeiras para encarar o São Bento nesta quinta-feira, às 21h, no Pacaembu, após se recuperar de uma inflamação na região lombar em decorrência da alteração anatômica de uma vértebra. Jean e Egídio também serão titulares.

O médico do clube, Rubens Sampaio, explicou o problema que o paraguaio é obrigado a conviver. “Ele tem a primeira vértebra sacral (um osso grande triangular localizado na base da coluna vertebral) diferente, variante do normal, no lado esquerdo. Entre as duas vértebras, existe um espaço maior entra elas e por causa dessa anatomia da coluna, causa inflamação algumas vezes”, disse o médico, em entrevista exclusiva ao Estado.

A coluna é como se fosse um bambu cortado com um espaço entre as partes. No caso de Barrios, uma dessas lacunas, de onde saem as veias para as pernas, é mais estreita e o local inflama algumas vezes por causa dessa deformidade.

“O jogador tem a sensação de que está com a perna presa e que sente dores musculares. Ele tenta dar um pique, mas a perna não responde como deveria e passa uma insegurança para o atleta”, explicou o médico.

A contusão nada tem a ver com excesso de treino. No caso do atacante, houve um desgaste pelo fato dele não ter tido férias no ano passado e durante os dias de descanso neste começo do ano, acabou treinando por conta própria.

O Palmeiras já estava ciente do problema do atacante quando o contratou e administra o problema através de trabalhos específicos, como fortalecimento do assoalho pélvico e do abdômen abaixo da coluna paravertebral. Na quarta-feira, por exemplo, após treinar parte da atividade entre os titulares, Barrios fez alguns trabalhos específicos.

O médico explica que é possível administrar o problema e detectar quando existir o risco da inflamação voltar, através de exames. Além disso, é fundamental o jogador passar o que está sentindo. Quanto a isso, Barrios é um exemplo. “Ele é rodado e tem uma sensibilidade muito grande sobre sua condição. Isso facilita muito”, disse Sampaio.

Para a partida desta quinta-feira, o paraguaio está recuperado, mas não é certo que atuará os 90 minutos. Além de Barrios, o Palmeiras deve ter mais novidades contra o São Bento. O volante Jean será titular no lugar de Arouca, poupado. Outro que também ganhará um descanso é o lateral-esquerdo Zé Roberto. Egídio joga. Rafael Marques e o volante Gabriel foram inscritos e o atacante fica no banco de reservas essa noite.

Já o São Bento deve repetir a formação que empatou com o Ituano por 1 a 1, na primeira rodada do Paulista. O técnico Paulo Roberto Santos pode promover a estreia do meia Edno, ex-Portuguesa e Corinthians, que treinou normalmente ontem e deve ficar como opção.

TEMOR

O Corinthians joga na quinta-feira contra o Osasco Audax, em Osasco, às 19h30, e existe o temor do encontro das torcidas corintianas e palmeirenses. na quarta-feira, a Mancha Verde e a Gaviões manifestaram preocupação e avisaram que caso aconteça alguma confusão a culpa será da FPF por não ter alterado a data de uma das partidas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO BENTO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Leandro Almeida, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean, Dudu, Robinho e Gabriel Jesus; Lucas Barrios

Técnico: Marcelo Oliveira

SÃO BENTO: Henal; Régis, Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Éder, Clébson e Morais; Rossi e Rodriguinho

Técnico: Paulo Roberto Santos

JUIZ: Flávio Rodrigues de Souza

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 21h