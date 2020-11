Após se recuperar da covid-19, Casemiro diz que ainda não é possível ter torcida em estádios

Afastado por quase um mês após ter sido infectado pela covid-19, o volante Casemiro está de volta aos gramados nesta quarta-feira em um duelo decisivo do Real Madrid contra a Inter de Milão, na Itália, pelo Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogos de futebol seguem sem torcida nos estádios. A atual situação sanitária no mundo preocupa o jogador brasileiro.

"Tenho certeza de que os torcedores do Real Madrid estão assistindo aos jogos da equipe e torcendo de casa. Sabemos que a situação não parece boa para a volta da torcida nos estádios agora e isso tem que acontecer aos poucos porque trata-se de um caso complexo e temos que nos cuidar", afirmou Casemiro nesta terça-feira, em entrevista ao site da Uefa, mostrando desânimo com alguns projetos para a volta do público aos estádios da Europa, como planejado na Inglaterra.

"Estamos tristes, mas entendemos que o futebol, infelizmente, é jogado assim agora. Nos adaptamos um pouco, mas se pudéssemos escolher, claro, gostaríamos dos torcedores, já que eles são muito importante para nós", completou o brasileiro.

Por conta da covid-19, Casemiro ficou de fora de jogos importantes do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões, e teve de ser cortado da seleção brasileira nos últimos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Venezuela e Uruguai.

Agora está liberado para entrar em campo contra a Inter de Milão, sabendo que a partida na Itália é decisiva. Com quatro pontos, o Real Madrid está em terceiro lugar no Grupo B. Tem a mesma pontuação do Shakhtar Donetsk, mas fica atrás nos critérios de desempate. O líder, de forma surpreendente, é o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, com cinco, e o time italiano está na lanterna coim dois.

"No Real Madrid todos respiramos a Champions e todos a vivemos para ganhar. Sabemos que é um grupo difícil. O Shakhtar tem jogadores brasileiros de grande qualidade. O Borussia tem estado muito bem na Alemanha, com um treinador que tem ideias muito claras. E a Inter é uma grande equipe, com uma tradição forte e um treinador com uma visão muito clara do jogo", comentou Casemiro.