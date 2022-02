Curado de infecção urinária, Pelé tem alta após duas semanas internado em hospital

Internado desde o último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon e por causa de uma infecção urinária, Pelé teve alta no último sábado do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021", afirmou o boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda-feira.

Leia Também Pelé permanece hospitalizado por mais alguns dias por causa de infecção urinária

Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon, descoberto em 2021, e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 81 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado.

Em janeiro deste ano, a saúde do 'Rei do Futebol' já havia sido assunto, já que após exames uma mestástase foi constatada, que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.