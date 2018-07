Curandeiros sacrificam boi em estádio da final da Copa

JOHANESBURGO - A Organização de Curandeiros Tradicionais sul-africanos (THO, sigla em inglês) sacrificou na terça-feira um boi a facadas às portas do estádio Soccer City, em Johanesburgo, que receberá a abertura e a final da Copa do Mundo da África do Sul, para abençoar o torneio, informou a imprensa local.

O propósito do ritual era "dizer aos antepassados que o mundo está vindo à África do Sul", disse Mandla Qeleqele (membro da organização) ao diário The Star.

O encarregado de cravar a faca entre os chifres do animal, perante cerca de dois mil curandeiros especializados em medicina tradicional sul-africana, foi o guerreiro septuagenário da etnia xhosa Zakhele Sigcawu, que pertence ao clã Tshawe e viajou a Soweto desde a província do Cabo Oriental.

Segundo Zolani Mkiva, presidente e diretor-geral do Instituto da Realeza Africana, cerca de 300 bruxos ou "sangomas" invocaram os antepassados para que fornecessem sua energia e queimaram "impepho", uma erva tradicional, para pedir a Deus e aos antepassados que deem à África do Sul um bom Mundial.

Os bruxos tradicionais disseram que escolheram o Soccer City por ser o estádio onde começará e terminará o torneio, e afirmaram que o processo de comunicação espiritual é sagrado.

Após sacrifício, os bruxos mais antigos entraram no estádio e cantaram e dançaram com suas vestimentas tradicionais para abençoar também o interior do recinto.

"Nossos estádios estão agora oficialmente benzidos para o torneio de acordo a nossa cultura", concluiu Mkhiva após a cerimônia.