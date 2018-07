Curcic assume comando da Sérvia na vaga de Advocaat

Dez dias depois do pedido de demissão do holandês Dick Advocaat, a Associação de Futebol da Sérvia (FSS) anunciou nesta terça-feira o nome do novo técnico de sua seleção. Trata-se de Radovan Curcic, que comandava a equipe sub-21 do país e agora vai treinar também o time principal na busca por uma vaga na Eurocopa de 2016.

Curcic classificou a seleção sub-21 para a Eurocopa da Categoria, que acontecerá em 2015, eliminando a Espanha no processo. Agora, ele terá o trabalho de reerguer a equipe principal da Sérvia nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Atualmente, ela ocupa a última posição do Grupo I, com apenas um ponto, empatada com a Armênia.

O péssimo momento da seleção, aliás, foi o motivo para Advocaat pedir demissão. Após somente quatro meses e três partidas, o experiente treinador holandês decidiu deixar o cargo e justificou dizendo que não conseguia encontrar soluções para os problemas do time. "Foi uma decisão muito difícil. Assumo toda a responsabilidade por ela", disse na época.