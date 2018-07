Curinga, Michel Bastos não esconde desejo de ser titular

Michel Bastos mal chegou ao São Paulo e já se transformou numa espécie de 12.º jogador da equipe. Polivalente, vem atuando ora no meio de campo, como fará nesta quarta-feira, diante do Coritiba, no Couto Pereira, ora na lateral esquerda, como quando substituiu Alvaro Pereira enquanto o uruguaio defendia sua seleção em amistosos na Ásia.

Mas o jogador quer mais. Apesar de estar jogando com regularidade e já ter conquistado a confiança de Muricy Ramalho, ele não esconde que espera ganhar a posição e conseguir uma sequência de jogos.

"Eu não me meto pressão sobre isso, tenho que cumprir meu papel. No meu último jogo substituí o Alvaro e desta vez será em outra posição, mas também um jogador importante. Não coloco pressão, independente de onde eu entre e quem eu substitua, tenho que fazer sempre o melhor possível", comentou.

A tendência é que Michel possa vir a ser o titular a partir do ano que vem, quando Kaká se transferirá para o Orlando City. Sua contratação foi feita justamente pensando nessa lacuna. Apesar do planejamento de longo prazo, o jogador admite que gostaria de pular etapas e se garantir na equipe desde já.

"Joguei a linha... Se morder eu quero agora. Se você me perguntar se quero esperar até o ano que vem, eu não quero. Sei que é um momento difícil, mas vou ter mais uma chance de mostrar e cabe a mim dar conta", disse.