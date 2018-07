Curitiba vira opção para sediar Copa das Confederações

O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse nesta sexta-feira em Curitiba, que, se os prazos estabelecidos pelo comitê organizador da Copa do Mundo no Estado forem respeitados, a cidade pode se colocar "à frente de outras" para ser uma das cinco sedes da Copa das Confederações, em 2013.

"Cumprir o cronograma significa entregar, ainda em 2012, a infraestrutura e o estádio", ressaltou, se referindo à Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. "É um belo desafio a ser perseguido". Inicialmente, somente os estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília eram cotados para sediar jogos da Copa das Confederações.

Segundo ele, a solução encontrada para as reformas e término do estádio, com a cessão pela prefeitura do potencial construtivo para a construtora que assumir as obras, é "exemplar para o Brasil". "É uma solução sustentável para a conclusão", acrescentou.

A previsão é que as obras na Arena da Baixada comecem em meados deste ano. "Saio instruído para informar à presidenta Dilma Rousseff de que vai muito bem a condução no Paraná", afirmou. Além de se reunir com o governador Beto Richa, o ministro almoçou com dirigentes do Atlético em um restaurante na Arena da Baixada.