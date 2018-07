CURTAS-Brasil x Tanzânia será dia 7 de junho em Dar es Salaam

O jogo servirá de aquecimento para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo da África do Sul, que começa no dia 11. O Brasil também deve enfrentar a seleção do Zimbábue, no dia 2 ou 3 de junho, mas a partida ainda não está oficialmente confirmada.

A seleção brasileira, que embarca na quarta-feira para a África, estreia na Copa contra a Coreia do Norte, em 15 de junho, e enfrentará ainda Costa do Marfim e Portugal na primeira fase.

VISITA ILUSTRE

Representantes de todos os cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil visitaram a concentração da seleção no centro de treinamento do Atlético-PR.

Os ex-jogadores Pepe (campeão em 1958 e 1962), Edu e Félix (1970), Márcio Santos (1994) e Cafu (1994 e 2002) foram recebidos antes do almoço da seleção e posaram para várias fotos com o time que vai tentar conquistar o hexa.

MANTRA

O experiente lateral-esquerdo Gilberto, de 34 anos, recebeu elogios do chefe de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, pela tranquilidade com a qual respondeu a várias perguntas na entrevista coletiva do dia.

Mesmo diante de perguntas mais ácidas, como quando solicitado por um repórter a fazer uma comparação entre ele e o antigo titular da seleção Roberto Carlos, Gilberto respondeu com calma, sem fugir do assunto. "Parece até um mantra", comentou Paiva com o jogador após a entrevista.

ESTREIA

O atacante Nilmar, o outro entrevistado do dia, elegeu a seleção da Coreia do Norte como a mais difícil adversária do Brasil na primeira fase da Copa. Além de ser um time praticamente desconhecido, Nilmar destacou que as partidas de estreia sempre envolvem uma tensão especial.

"Coreia do Norte vai ser o jogo mais difícil, por ser estreia e por ser uma seleção que, por jogar contra o Brasil, vai dar de tudo para aparecer bem", disse.