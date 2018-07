CURTAS-Torcida finalmente encontra jogadores em Curitiba

Dezenas de torcedores que esperavam no portão foram liberados para entrar e assistir à parte final do treino físico realizado à tarde. O técnico Dunga, que na véspera fora alvo de ofensas da torcida pelo isolamento da seleção, ganhou gritos de "valeu".

No fim da atividade, os jogadores caminharam em direção ao local destinado aos torcedores e bateram palmas em sinal de agradecimento aos gritos de incentivo.

Essa também foi a primeira vez que os repórteres tiveram acesso ao treino da seleção. Antes apenas cinegrafistas e fotógrafos tinham sido autorizados a registrar imagens, de uma única atividade.

CONFORMADO

O zagueiro do Milan Thiago Silva se mostrou bastante conformado com a situação de reserva da seleção brasileira. Para ele, os titulares Juan e Lúcio formam "a melhor dupla de zaga do mundo".

LOBBY

Juan, jogador da Roma, fez lobby pela contratação do atacante Adriano para o time italiano. Segundo reportagens da mídia da Itália, representantes da Roma foram ao Rio de Janeiro negociar a contratação do jogador do Flamengo.

"Se realmente acontecer, vai ser um prazer, porque a gente sabe a capacidade do Adriano. É um jogador que a gente realmente precisa, porque o Luca (Toni) ainda é do Bayern (de Munique) e não sabemos se ele vai ficar", disse Juan, citando o atacante italiano que jogou a última temporada emprestado pelo Bayern à Roma.

(Por Pedro Fonseca)