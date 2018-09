Cusparada em adversário em jogo da Juventus custou convocação de Douglas Costa

O atacante Douglas Costa, que chegou a se destacar em alguns jogos da Copa do Mundo da Rússia, ficou de fora da seleção brasileira para os amistosos diante de Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, em solo árabe, devido à cusparada que deu em um adversário no último final de semana em partida da Juventus. O ato de indisciplina acabou rendendo punição ao atacante na Itália.

Douglas Costa foi suspenso por quatro jogos no Campeonato Italiano por ter cuspido no rosto de Federico Di Francesco, do Sassuolo. O brasileiro também tentou acertar uma cotovelada e esboçou uma cabeçada no mesmo rival. Por isso, acabou sendo expulso de campo nos instantes finais da partida.

Nesta sexta, logo após anunciar a lista de convocados para os dois próximos amistosos da seleção, Tite declarou que o atacante ficou de fora pela cusparada, associada também a uma lesão sofrida esta semana em jogo da Liga dos Campeões. "Douglas Costa não foi convocado pelos dois fatores: lesão e incidente. Incidente, ou acidente, não sei, ou ato de indisciplina. Tenho que tomar cuidado com o adjetivo. Ato de indisciplina ou falta de disciplina", afirmou Tite.

Segundo o treinador, o fato de ter chamado 13 atletas que estiveram na Copa do Mundo, mesmo número da última convocação, foi mera coincidência. "Todos os atletas que foram à Copa estão habilitados a estarem de volta. As oportunidades vão surgindo e é o desempenho que vai determinar", considerou.