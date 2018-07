Cusparada em Kardec pode render punição de 12 jogos O volante Willians, do América-MG, pode ficar suspenso por até 12 jogos por ter cuspido no atacante palmeirense Alan Kardec no jogo entre as equipes realizado no último sábado, pela Série B. A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) afirmou nesta segunda-feira que pediu as imagens da confusão entre jogadores para avaliar se cabe denúncia.