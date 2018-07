Custo do estádio de Brasília poderá chegar a R$ 850 mi, diz Agnelo Queiroz

BRASÍLIA - O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT-DF), estimou que o estádio que Brasília está construindo para a Copa do Mundo vai custar mais do que o previsto inicialmente. “Nossa estimativa é de R$ 800 milhões, entre R$ 800 e R$ 850 milhões”, disse Agnelo.

Até agora, o único valor que vinha sendo divulgado pelo governo do DF era de R$ 671 milhões, que é o custo das obras civis. Na próxima semana será aberta a licitação da cobertura, que tem como teto o valor de R$ 175,8 milhões. Agnelo e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, fizeram nesta sexta-feira uma vistoria na obra, que já está 50% concluída.

A expectativa do governo do DF é que a licitação da cobertura tenha um grande deságio. O chefe de gabinete do governador, Cláudio Monteiro, afirma que o preço da cobertura ficará entre 40% e 70% abaixo do custo da cobertura do Maracanã. A estimativa feita pelo governador leva em conta a celebração de um acordo para cessão de cadeiras praticamente a custo zero e que os gastos com o gramado também não sejam altos.

A inauguração do estádio está prevista para o dia 31 de dezembro deste ano. O ministro do Esporte afirmou que a inauguração pode contar com um jogo entre os operários e um time montado pelo ex-jogador Ronaldo, atual conselheiro do Comitê Organizador Local da Copa.

Aldo fez elogios ao andamento da obra em Brasília e se referiu todas às vezes ao local como “Estádio Nacional Mané Garrincha” causando desconforto a Agnelo uma vez que o governo do DF chama apenas de “Estádio Nacional de Brasília”. Após a “pressão” do ministro, Agnelo afirmou que o nome oficial manterá a homenagem ao ex-jogador da seleção brasileira campeão das copas de 1958 e 1962.

O ministro falou ainda brevemente sobre a Lei Geral da Copa. Ele reafirmou não haver intenção de retirar o direito a meia-entrada de idosos durante o evento como deseja a Fifa. A proposta da entidade é deixar os idosos apenas na chamada categoria 4, onde uma carga de ingressos será disponibilizada a cerca de US$ 25,00.