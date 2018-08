Da Argentina para a Barra Funda: São Paulo volta de viagem e treina

Passada a eliminação na Copa Sul-Americana após a derrota nos pênaltis para o Colón, na última quinta-feira, o São Paulo voltou nesta sexta-feira da Argentina e já iniciou os preparativos de olho no duelo deste domingo, contra a Chapecoense, às 19h, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na chegada ao CT da Barra Funda, o elenco foi dividido em dois grupos: os titulares no confronto com o Colón fizeram exercícios regenerativos para minimizar o desgaste físico. Enquanto isso, o restante do elenco trabalhou no gramado com o técnico Diego Aguirre.

O atacante Diego Souza, que não encarou os argentinos, e o recém-contratado Everton Felipe – não estava inscrito na competição continental – treinaram normalmente e estão à disposição para o confronto deste fim de semana. Além deles, Jucilei e Arboleda também foram a campo.

Liziero, que precisou deixar o duelo diante dos argentinos com cãimbras, trabalhou no CT e não deve ser problema para enfrentar a Chape. Após as atividades, os jogadores foram liberados para descansarem com seus familiares.

O treino deste sábado será fechado para a imprensa. Em tese, Aguirre terá todos à disposição para a partida que encerra a participação tricolor na metade inicial do campeonato. Líder, com 38 pontos, o São Paulo joga para manter sua posição e confirmar o título simbólico do primeiro turno (confira a tabela completa da competição).