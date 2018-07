Da base para time principal, Bruno Uvini já projeta titularidade no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo já começa a planejar o seu setor defensivo para o segundo semestre. A equipe vai perder Miranda, que se transferirá ao Atlético de Madrid ao fim do seu contato, em junho, e pode também ver Alex Silva deixar o clube quando se encerrar o seu empréstimo junto ao Hamburgo. Os jovens Bruno Uvini e Luiz Eduardo estão sendo preparados para suprir as ausências.

Os dois já participaram da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Luiz Eduardo, que disputou a Copa São Paulo em janeiro, foi titular da equipe na ausência de Alex Silva, Miranda e Rhodolfo, todos machucados. Depois, sentiu lesão e foi substituído por Bruno Uvini.

"Isso mostra que estamos preparados. Eu pude entrar na partida. O Luiz Eduardo e o Xandão também fizeram ótimo jogo. Se o Paulo (César Carpegiani) quiser, estamos à disposição. Vamos brigar por um lugar na equipe titular. O São Paulo está bem servido de zagueiros", disse Bruno.

O capitão da seleção brasileira sub-20 sentiu uma lesão durante o Sul-Americano da categoria, em janeiro, e ficou parado por três meses, adiando o seu primeiro jogo do ano com a camisa do São Paulo. Mesmo a falta de ritmo não impediu que Uvini atuasse bem contra o Vasco.

"É uma sensação inexplicável fazer o que a gente mais gosta. Não tenho nem como descrever. Estou feliz por voltar a jogar e pela confiança que o Carpegiani depositou no meu futebol", completou o jovem zagueiro.