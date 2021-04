Da capital da moda, Inter de Milão se aventura em uma camisa moderna e ousada

A Inter de Milão lançou nesta quarta-feira uma camisa nova e ousada para a próxima temporada. O segundo uniforme do time deixará um pouco de lado as tradicionais cores azul e preto para ter um desenho de variadas formas geométricas e a inclusão de cores diferentes, entre elas o amarelo e o branco. Segundo o clube, o visual foi inspirado na atitude visionária de um dos seus fundadores, o futurista Giorgio Muggiani.

O desenho da camisa tenta lembrar a vocação para inclusão, algo que sempre fez de Milão a cidade mais "internacional" da Itália. O novo uniforme acompanha todo um projeto do clube de um novo escudo. Em vez de trazer no emblema as todas as letras do nome completo, agora a equipe só terá o "I" e "M" estampados. A ideia é usar essas duas letras para reforçar a expressão IM, que inglês quer dizer "eu sou".

Conhecida como a capital a moda, a cidade de Milão também está representada. A fabricante do uniforme, a Nike, convidou dois designers locais para atuarem na produção da nova coleção do uniforme, que terá agasalho e uma calça comprida. O desenho é inspirado em obras de arte e na história da cidade.

O clube iniciou as vendas da nova camisa nesta quarta-feira na loja oficial. Os torcedores poderão ver a peça também nos vídeo game a partir do sábado, quando o pacote novo está disponível no FIFA21 Ultimate Team.