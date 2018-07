'Dá gosto ver esse time jogar', diz Muricy após vitória sobre Botafogo

A vitória do São Paulo diante do Botafogo, a sexta nos últimos sete jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, deixou o técnico Muricy Ramalho empolgado. Com mais uma boa exibição de seus comandados na última quarta-feira, em Brasília, o treinador deixou de lado o discurso ponderado e manifestou toda sua satisfação.

"Quem vai ao estádio, vê o São Paulo mostrando um bom futebol. Dá gosto de ver esse time jogar. Sempre na direção do gol. Hoje (quarta-feira), mesmo quando tomamos a virada, o time manteve a tranquilidade e buscou o resultado. Isso nos dá a certeza de que tudo que fizemos para arrumar a equipe deu o resultado esperado", declarou.

O São Paulo saiu na frente logo no início com o gol de Alan Kardec, levou a virada em dois escanteios consecutivos do Botafogo, mas ainda no primeiro tempo voltou a liderar com dois gols de Souza. Na etapa final, foi beneficiado pela expulsão de Airton e selou o resultado com Alexandre Pato.

"Crescemos muito. Quando a torcida vê o São Paulo, vê um bom jogo, de dinâmica, de criação e sempre muito agudo. Hoje dá gosto de ver o São Paulo jogar. Tomamos a virada, mas o time estava seguro em campo. Os jogadores que estão aqui hoje trabalharam muito duro para mudar o pensamento que estava no ano passado", comentou o treinador.

Além de confirmar o ótimo momento são-paulino, a vitória de quarta deixou a equipe mais próxima do líder Cruzeiro, com 39 pontos, quatro atrás dos mineiros, que ainda atuam nesta quinta. Domingo, os dois times se enfrentam no Morumbi e uma vitória coloca o São Paulo de vez na briga pelo título.

"Agora, é pensar no Cruzeiro, que é uma verdadeira final. Temos feito o nosso papel e, agora, vamos torcer para o Cruzeiro tropeçar. Nossa meta é dar continuidade ao bom momento do time, porque queremos a liderança. Precisamos do apoio do torcedor no domingo, no Morumbi", disse Muricy.