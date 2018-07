'Da Lupa ignorou aviso sobre Héverton', diz secretária da Lusa

O depoimento de Magda Zumbano, secretária de Manuel da Lupa, ex-presidente da Portuguesa, dado ao promotor público Roberto Senise, no inquérito que investiga o rebaixamento da Lusa em 2013, indica que partiu do ex-mandatário a ordem para que ela ignorasse o e-mail da CBF com o aviso do julgamento do jogador Héverton pelo Superior Tribunal de Justiça desportiva.. "Então guarde e fique quieta", foi essa a ordem que ela diz ter recebido de Manuel da Lupa.

Esse é um dos indícios que reforçam as suspeitas do Ministério Público de que a antiga diretoria da Lusa escalou premeditadamente o meia de forma irregular, o que provocou a punição com a perda de quatro pontos e o rebaixamento do clube para a Série B. Hoje, o clube está na Série C.

De acordo com o depoimento, Magda conta ter recebido o e-mail no dia 3, avisando que o meia seria julgado três dias depois, no dia 6. Dias depois, ela teria sido novamente questionada sobre o presidente. Dessa vez, ele havia perguntado se ela havia recebido alguma comunicação da FPF. Vale lembrar que as comunicações da CBF sobre suspensões e julgamentos são feitas por meio das federações estaduais. A secretária respondeu que "sim" e Manuel Da Lupa teria pedido que o e-mail fosse guardado e ela ficasse em silêncio.

Além de ter sido apontado pelo MP como um dos funcionários da Portuguesa que sabiam do julgamento, Manuel da Lupa também é investigado pela Comissão de Ética da Portuguesa. No processo interno, ele foi afastado preventivamente de suas funções no órgão.