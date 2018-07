Da Lupa: 'Não seria capaz de prejudicar a Portuguesa'

O ex-presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, que dirigia o clube em dezembro de 2013, quando a equipe foi punida pela escalação irregular do meia Héverton e acabou punida com a perda de quatro pontos e rebaixada para a Série B - hoje a equipe disputa a Série C -afirma que está sendo vítima de calúnia, injúria e difamação.

O inquérito do Ministério Público de São Paulo aponta que ele e mais cinco funcionários da Portuguesa sabiam da situação irregular do jogador. "Infelizmente, eu e minha família estamos sendo alvo de Calúnia, Injúria e Difamação. Vou aguardar o momento oportuno para recorrer ao Poder Judiciário, e essas pessoas que estão me acusando terão que provar em juízo tais alegações. Sou um cidadão honesto e trabalhador. Meu patrimônio foi construído ao longo da minha vida com muita luta e trabalho. Não seria capaz de prejudicar a Portuguesa, que tanto amo e a quem dediquei quase 10 anos da minha vida", afirmou o ex-presidente por meio de uma nota.

Paralelamente ao inquérito do Ministério Público, Da Lupa também está sendo investigado em um processo interno conduzido pela Comissão de Ética da Portuguesa. Nesse processo, ele foi afastado preventivamente de suas atividades e deverá prestar depoimento nas próximas semanas. O clube divulgou uma nota nesta terça-feira afirmando que o ex-presidente é o último a ser ouvido. Da Lupa também é alvo de um processo de expulsão do quadro de sócios. Diretores do clube afirmam que ele pode ser responsabilizado cível e criminalmente em um processo que deve chegar a R$ 30 milhões. O ex-presidente conseguiu uma liminar na Justiça que evita a discussão do assunto na pauta do órgão sob pena de multa de R$ 50 mil.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em virtude das notícias veiculadas na imprensa sobre o "caso Héverton", temos a esclarecer o seguinte:

O caso está sob investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo, 5ª Promotoria do Consumidor, sob responsabilidade do Promotor de Justiça Dr. Roberto Senise Lisboa. Confio na imparcialidade do órgão na averiguação dos fatos, pois sou maior interessado na apuração da verdade.

Como Ex-Presidente de Diretoria da Associação Portuguesa de Desportos (meu mandato terminou em 31/12/2013), prestei depoimento no inquérito civil instaurado, onde coloquei à disposição meus sigilos telefônico, bancário, fiscal e tudo mais o que fosse necessário.

Quanto à apuração dos fatos pelo Clube, fui obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para a Garantia dos Direitos Constitucionais de contraditório e ampla defesa, prevista no artigo 5º, LV da CF/88, estando o caso em juízo. Quero esclarecer que, enquanto Presidente de Diretoria, todas as contas (balanços) foram auditadas e aprovadas pelo COF (CONSELHO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO e CONSELHO DELIBERATIVO) e se encontram publicadas no site da Federação Paulista de Futebol, em cumprimento ao que determina a Lei Pelé (com as alterações da Lei 12.395/2011).

Manuel da Conceição Ferreira (Manuel da Lupa)