Dadá Maravilha faz visita à Ponte e cobra gol de Pottker contra o Palmeiras

O bom astral dos jogadores da Ponte Preta, visto após o último treino do time antes da partida contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão, foi coroado pela visita inesperada do ídolo Dario, o Dadá Maravilha. O "Peito de Aço" disse que foi ao clube "apenas para tirar um retrato", mas acabou roubando a cena por alguns instantes.

"Eu vi o jogo da Ponte Preta contra o Santos (nas quartas de final) no Pacaembu e fiquei encantado. É futebol de campeão", avaliou o atacante, que em três décadas brilhou pelos campos de todo o Brasil, passando por grandes clubes como Atlético-MG e Internacional, e pela Ponte Preta, onde marcou 23 gols entre 1977 e 1978.

A sua filha Raquel ainda mora em Campinas. Foi ela quem pediu ao pai para tirar uma fotografia com o ídolo William Pottker, artilheiro do Paulistão, com nove gols e já negociado com o Internacional. Dadá já o conhecia da premiação do Campeonato Brasileiro, ano passado, afinal foi o ele quem entregou ao pontepretano o troféu de artilheiro do Brasileirão, ao lado de Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport.

Não faltaram elogios agora do Vovô Dadá, ao longo de seus 71 anos, para o novo ídolo da torcida de apenas 23 anos. "Ele tem muita maturidade e faro de gols". Após o esperado retrato, Dadá fez um pedido especial a Pottker.

"Eu disse a ele que cansei de fazer gol para todo mundo. Para dirigente, gente famosa e por aí vai. Agora eu pedi que ele fizesse um gol em minha homenagem. Ele prometeu o Gol Dadá", confirmou. Por fim, Dario encerrou a visita com seu palpite para este segundo jogo contra o Palmeiras. "Vai dar 2 a 1 para a Ponte", apostou. No jogo de ida, a Ponte venceu por 3 a 0, abrindo boa vantagem para o jogo da volta, neste sábado, no Allianz Parque.