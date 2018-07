Dado Cavalcanti assume o comando do Náutico na Série B

O Náutico já tem um novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o clube acertou a contratação de Dado Cavalcanti, que deixou a Ponte Preta há menos de dois meses. O técnico se reuniu com a diretoria e já assinou o contrato. Ele substitui Sidney Moraes, que deixou o time no último domingo.

Com apenas 33 anos, Dado Cavalcanti já possui muito mais experiência que muito treinador brasileiro. Ele já dirigiu clubes importantes do nordeste, como Santa Cruz, Icasa e América-RN. No ano passado, por muito pouco não levou o Paraná ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B.

Contratado pelo Coritiba neste ano, o treinador não teve tempo para trabalhar, foi atrapalhado pelos salários atrasados aos jogadores e acabou saindo. Depois iniciou a Série B comandando a Ponte Preta. Dado conhece como poucos o futebol pernambucano. Nascido no estado, ele já comandou o Santa Cruz e sempre acompanhou de perto os clubes de lá.

Espera-se que Dado Cavalcanti tenha tempo para trabalhar no Náutico. A situação do clube é bastante crítica, com salários atrasados e jogadores não podendo ser inscritos por falta de dinheiro para a inscrição. Ates dele já passaram pelo clube Lisca e Sidney Moraes.

O Náutico está próximo da zona de rebaixamento, na 15.ª posição, com 18 pontos, dois a menos que o Oeste, primeiro na zona de degola. Para a partida desta terça-feira, diante do Vasco, o time será comandado pelo interino Levi Gomes. Dado Cavalcanti se apresenta na quarta-feira.