Dado Cavalcanti, técnico do Mogi Mirim, desafia o Santos na semifinal

SÃO PAULO - O técnico pernambucano Dado Cavalcanti é diferente. Não só porque tem 31 anos e é mais novo do que alguns jogadores do seu time. Também não é porque gosta de usar roupas bem cortadas, de grife, e utilizar expressões em inglês como feedback. A sua diferença em relação aos colegas de profissão também não está na visão que tem do futebol brasileiro (para ele não há distorções com a Europa nas partes técnica e tática, mas apenas na postura defensiva). Dado é diferente por conduzir uma equipe como o Mogi Mirim às semifinais do Campeonato Paulista, algo inédito na história desse clube fundado em 1932.

Time sensação do Estadual após fazer a segunda melhor campanha da fase de classificação e nas quartas de final golear o Botafogo por 6 a 0, placar mais elástico do torneio até agora, o Mogi Mirim terá o Santos pela frente. E Dado fala grosso: “As responsabilidades estão divididas e vamos jogar de igual para igual”, disse ao Estado.

Nem mesmo o fato de enfrentar o melhor jogador do Brasil assusta esse técnico promissor. “Santos não é só Neymar”, justifica. Na primeira fase, quando as duas equipes se enfrentaram na Vila, houve empate por 2 a 2. Ele, inclusive, vê como vantajoso o fato de a semifinal ser disputada em partida única, mesmo que o Mogi Mirim não jogue pelo empate apesar de ter feito melhor campanha. “Isso é bom porque para chegarmos à final precisamos vencer o Santos apenas uma vez. Num sistema de dois jogos, teríamos de vencer um adversário dessa grandeza duas vezes ou ganhar uma e empatar a outra”, explica.

Dado resolveu abandonar a carreira de jogador e investir na profissão de treinador em 2003. Ele tinha 21 anos e ficou três anos na base do Náutico e um no Sport. Seu primeiro trabalho como treinador profissional foi na Ulbra, em 2006, onde foi campeão rondoniense.

Depois passou por Santa Cruz, América-RN, Central, Icasa, Ypiranga e Luverdense até desembarcar no Mogi Mirim em novembro de 2012 com o seu “método de correção específica”, que ele faz questão de explicar: “Meu auxiliar filma os jogos e peço para ele flagrar os erros individuais e coletivos. No intervalo, ele me passa as imagens e em cima disso eu converso com os atletas. Mostrar o erro é mais eficaz do que falar”.

Dado diz que esse é um estilo próprio de trabalho desenvolvido por ele e que não se inspira em nenhum outro treinador. “Procuro pegar o melhor de cada um dos melhores.”

Apesar de ter contrato com o Mogi Mirim até o fim do ano, o jogo de sábado contra o Santos pode ser o último de Dado pelo clube em caso de derrota. A boa campanha no Estadual fez chover propostas no colo do treinador. Ele ainda não sabe onde vai trabalhar no segundo semestre, mas de uma coisa tem certeza: “Quero ser protagonista”.