Dagoberto alerta para risco de tropeço em Goiânia pela Copa do Brasil

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo ainda não esqueceram as dificuldades enfrentadas para eliminar o Santa Cruz na segunda fase da Copa do Brasil e garantem ter tirado lições para o confronto com o Goiás, válido pelas oitavas de final, que será aberto na quarta-feira, com um jogo em Goiânia. Por isso, o atacante Dagoberto disse que o time nem cogita tropeçar no Estádio Serra Dourada.

"Contra o Santa Cruz tivemos uma infelicidade porque estávamos jogando bem e tivemos que correr atrás, o que é muito difícil. Tiramos essa lição e temos que fazer diferente agora. Temos que mostrar o que estamos fazendo, com esse futebol ofensivo. Manter isso para não ser surpreendido", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes, lembrando a derrota por 1 a 0 no Recife.

Apesar dos desfalques de Lucas, suspenso, e Fernandinho, contundido, Dagoberto prometeu que o São Paulo será competitivo diante do Goiás. "Vamos sentir falta, mas o elenco está mostrando futebol quando está precisando e vamos conseguir resolver isso", comentou.

