Dagoberto celebra igualar marcas de Zinho e Andrade com penta

Coadjuvante hoje no Cruzeiro que acaba de se sagrar tetracampeão nacional, Dagoberto igualou os feitos de Zinho e Andrade ao se tornar apenas o terceiro jogador a conquistar cinco vezes o título do Campeonato Brasileiro desde 1971. Vencedor do Brasileirão pela primeira vez em 2001, quando defendia o Atlético-PR, o atacante repetiu o feito pelo São Paulo em 2007 e 2008 e agora pela equipe mineira em 2013 e 2014.

Ou seja, Dagoberto é o único jogador em atividade a ostentar cinco títulos nacionais desde que a competição passou a ser chamada de Campeonato Brasileiro, justamente em 1971. Antes do atacante, Zinho se sagrou campeão nacional pelo Flamengo em 1987 e 1992, pelo Palmeiras em 1993 e 1994 e finalmente pelo Cruzeiro, em 2003. Já Andrade esteve nas conquistas flamenguistas de 1980, 1982, 1983 e 1987, antes de voltar a faturar o Brasileirão em 1989 com a camisa do Vasco.

"Foi meu quinto título e estou muito feliz, é muito gostoso, é um momento maravilhoso e temos que agradecer muito a Deus por esse desejo estar se realizando. Era um objetivo traçado no início do ano, temos que comemorar muito", ressaltou Dagoberto, lembrando dos méritos do Cruzeiro por conseguir conquistar a principal competição do País pelo segundo ano consecutivo.

"Títulos muitos conquistam, agora você manter o titulo é muito difícil, principalmente lutando contra times grandes, com investimento muito alto, então estou muito feliz porque a gente lutou muito para isso se realizar. Acho que a valorização que a torcida me dá e vocês da imprensa é muito gratificante. Tenho que agradecer muito, nesse momento todos nós comemoramos", enfatizou.