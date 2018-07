Dagoberto celebra vitória e pensa em 'jogos decisivos' do Internacional

CANOAS - O Internacional venceu o São José por 3 a 0, no último domingo, e manteve os 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Na primeira colocação do Grupo 1, com 12 pontos, a equipe já começa a pensar nos confrontos eliminatórios da competição e espera evoluir até lá.

"Temos de buscar aumentar o nosso padrão de jogo nestes jogos para estarmos bem preparados para os confrontos decisivos que teremos pela frente", declarou o atacante Dagoberto. "Temos que manter uma sequência boa para dar confiança ao time", concordou o lateral-direito Nei.

O grande destaque da vitória de domingo foi o atacante Leandro Damião, autor de dois gols, mas o meia Dátolo manteve a boa forma recente, também deixou sua marca, e foi novamente elogiado.

Contratado no início do ano, o argentino conseguiu uma rápida adaptação ao País e rapidamente caiu nas graças da torcida, o que surpreendeu a ele próprio. Agora, só pensa em dar sequência a este momento. "Vim para o Inter para ajudar o time e estou conseguindo, oxalá consiga manter isto", comentou.