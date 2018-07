Dagoberto comemora boa e rápida adaptação no Cruzeiro Contratado nesta temporada, Dagoberto festeja a boa e rápida adaptação que teve no Cruzeiro. Feliz com o momento que tem vivido, ele já marcou três gols em sete jogos e, ao fazer nesta sexta-feira um balanço desse período, ressalta o ambiente de trabalho que encontrou no clube mineiro.