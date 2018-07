Dagoberto, de saída do São Paulo, perde espaço com Leão

Quando Emerson Leão tornou pública a existência do pré-contrato de Dagoberto com o Internacional parecia que ali seria o ponto final da trajetória do atacante no São Paulo. Não foi, mas a julgar pelo que disse o técnico depois da vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, sábado, a tendência é que o jogador perca aos poucos espaço na equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Segundo a percepção de Leão, Dagoberto tem caído de produção rodada após rodada e talvez seja a hora de lhe dar descanso. “O Dagoberto tem uma técnica apuradíssima, mas está esgotado neste fim de temporada, não sei se mentalmente ou fisicamente. Sinceramente acho isso. Notei o Dagoberto um pouco cabisbaixo em campo.”

O treinador disse que ainda tem “muita confiança” no atacante, mas que o momento talvez seja o de realmente testar outras opções para o ataque, já que para a próxima temporada o São Paulo não contará com ele, na melhor das hipóteses, a partir de abril, quando termina o seu contrato.

“Temos um bom relacionamento, estamos conversando bem, e preciso compreendê-lo até no momento de desacerto. E ele também precisa me compreender.”

Leão deu uma amostra de como o caso de Dagoberto está sendo conduzido por ele. No segundo tempo, ao optar pela mudança na formação, ele escolheu Dagoberto para deixar o gramado, embora a produção de Luis Fabiano no primeiro tempo estivesse abaixo da do companheiro. “Eu escolhi deixar o Luis em campo e tirar o Dagoberto. Foi uma opção minha.”

Pouco antes da substituição, Dagoberto havia levado um cartão amarelo por reclamação, o que deixou o técnico bastante irritado. Para o jogo com o Atlético-PR, Dagoberto deve ainda estar entre os 11, mas Leão não confirmou que dará essa condição ao demissionário jogador.

Em vez disso, ele preferiu elogiar a entrada de Fernandinho e de William José na partida contra o Avaí – Luis Fabiano não joga por estar suspenso. “Mudei o time para ajudar o Luis Fabiano. E o Fernandinho entrou bem. E o grandão (William) também ajudou a dividir as atenções no meio da área.”

Embora a situação de Dagoberto tenha causado um certo desconforto no Morumbi, ninguém tem reclamado da postura do atacante, que mantém sua conduta profissional.

Apesar de ter que cumprir contrato até abril, a tendência é que Dagoberto possa ser liberado antes. Essa negociação com a diretoria do São Paulo não deve ser exatamente uma moleza. O vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes adota como discurso a necessidade de o jogador cumprir seu compromisso com o clube.

“O Dagoberto tem feito excelente ano pelo São Paulo e esperamos que ele continue assim até o fim de seu contrato. Ainda faltam seis meses para que isso aconteça.”