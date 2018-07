Dagoberto e Fernandinho podem reforçar São Paulo

O mesmo ocorreu com o volante Rodrigo Souto, que desfalcou o São Paulo no domingo com dores nas costas. Dagoberto, por sua vez, estava com uma contratura na região posterior da coxa esquerda, enquanto Fernandinho sofria com dores na região lateral da perna direita. A expectativa é de que os três possam atuar no próximo domingo, contra o Atlético Goianiense, fora de casa.

Ainda em tratamento de uma tendinite no joelho esquerdo, o atacante Ricardo Oliveira deve iniciar trabalhos no campo nesta terça-feira e também pode reforçar o São Paulo na próxima partida.