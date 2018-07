Dagoberto é festejado por torcedores cruzeirenses em aeroporto mineiro BELO HORIZONTE - Reforço de peso do Cruzeiro para a temporada de 2013, o atacante Dagoberto desembarcou na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, e foi recebido com festa por um bom número de torcedores do clube mineiro.