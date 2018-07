Dagoberto e Goulart desfalcam Cruzeiro na Libertadores

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira sofreu duas baixas importantes para a partida do Cruzeiro contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ele não poderá contar com o atacante Dagoberto e o meia Ricardo Goulart, ambos machucados.

Dagoberto sofre uma lesão na coxa direita, enquanto Goulart reclama de dores no mesmo local. A dupla se machucou durante a final do Campeonato Mineiro, no domingo, contra o rival Atlético-MG. Dois dias após a decisão, que garantiu o título ao Cruzeiro, ambos foram vetados pelo departamento médico.

Sem o atacante, Oliveira deve escalar William. Ricardo Goulart poderá ser substituído por Borges ou Marcelo Moreno. Neste caso, Julio Baptista seria recuado para jogar no meio-campo. Marlone seria outra opção. Outra baixa do time será o volante Nilton, que cumprirá o terceiro e último jogo de suspensão na Libertadores. A punição se refere à expulsão na partida contra o Defensor Sporting, do Uruguai, no dia 20 de março.

Sem estes três jogadores, o Cruzeiro deve entrar em campo nesta quarta, para o jogo de ida das oitavas, escalado com: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro e Júlio Baptista (Marlone); Willian e Marcelo Moreno (Borges).