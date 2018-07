Dagoberto é liberado de apresentação e deve deixar o Cruzeiro

O atacante Dagoberto está perto de deixar o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, o time comunicou que o jogador foi liberado pela comissão técnica para não comparecer à reapresentação, pois está negociando a sua transferência para outra equipe. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o jogador tem até 20 de janeiro para resolver o seu problema.

"Há a possibilidade de o camisa 11 estrelado ser negociado com outra equipe. Liberado pela diretoria cinco estrelas até o dia 20 de janeiro, o atleta e o empresário dele estão autorizados pelo Clube a definirem outro time para a sequência da carreira do atacante", anunciou o clube.

O Cruzeiro, porém, não revelou qual será o futuro destino de Dagoberto, que no final do ano teve a sua saída especulada, para ser envolvido na contratação de Leandro Damião pelo clube mineiro. Agora, porém, ele parece estar mesmo selando a sua saída do Cruzeiro.

Contratado no início de 2013, Dagoberto disputou 81 jogos pelo Cruzeiro e marcou 23 gols. Nesse período, ele faturou o título do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014 e também o Campeonato Mineiro do ano passado.