Dagoberto é novidade no treino da tarde no São Paulo

O atacante Dagoberto confirmou as expectativas da comissão técnica do São Paulo e participou normalmente do treino da tarde, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Pela manhã, quando os jogadores tricolores se reapresentaram ao técnico Emerson Leão para iniciar mais uma semana de treinamentos, Dagoberto ficou no Reffis tratando de uma pancada na coxa esquerda.

Nesta tarde, os jogadores participaram de um trabalho técnico comandado por Leão. Os atletas foram divididos em grupo e, em campo reduzido, cumpriram atividade proposta pelo treinador. Principal novidade do trabalho técnico realizado pela manhã, Casemiro não foi ao campo no segundo treino do dia. O volante se recupera de um estiramento na coxa direita e ficou fazendo tratamento.

Já o zagueiro Bruno Uvini trabalhou com o preparador físico Zé Mário. Ele se recupera de uma fratura por estresse e está sem jogar desde agosto, quando voltou do Campeonato Mundial Sub-20. Ele e Casemiro podem ficar à disposição de Leão para o duelo de sábado, contra o Avaí, no Morumbi, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Rogério Ceni, o meia Cañete e o lateral-esquerdo Henrique Miranda, todos lesionados, seguem entregues ao departamento médico.

Disposto a fazer o time finalmente reencontrar o caminho das vitórias, Leão contará com o retorno do zagueiro Xandão, que cumpriu suspensão contra o Bahia, diante do Avaí. Já o lateral-direito Piris, convocado para defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias da Copa de 2014, é desfalque certo contra o Avaí e depois contra o Atlético-PR.