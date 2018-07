Dagoberto elogia 'filosofia' de Carpegiani

Depois de novamente ganhar espaço no time titular com a chegada de Paulo César Carpegiani, Dagoberto não está decepcionando no São Paulo. Na vitória sobre o Santos por 4 a 3, por exemplo, ele marcou dois gols e foi um dos principais jogadores da equipe.

Feliz com o bom momento, Dagoberto procurou enaltecer o treinador e disse que sua filosofia de trabalho é responsável pela sequência de vitórias do São Paulo. Desde a chegada de Carpegiani, a equipe derrotou Vitória, Prudente e Santos.

"Os gols estão saindo. O importante é que a equipe está conseguindo jogar. Com isso, vem os gols e boas atuações. Estou feliz com este momento. O Paulo (Carpegiani) está passando uma filosofia legal e todo mundo está muito bem", elogiou Dagoberto, que marcou três gols nos últimos três jogos.