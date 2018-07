Dagoberto faz, mas Londrina cede empate ao CRB fora de casa

Brigando para se distanciarem da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Londrina ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste sábado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O confronto foi válido pela 18ª rodada da competição e o empate não é bom para nenhuma das equipes. O Londrina tem agora 21 pontos, enquanto o CRB soma 20 pontos, ambos ainda próximos da zona da degola.

+ Confira a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

+ Renato Cajá marca no fim, Goiás bate Oeste e se aproxima do G4 da Série B

+ Com 2 gols de Longuine, Guarani vence o Brasil de Pelotas e se reabilita

A partida começou agitada, com os dois times tendo chances claras logo nos primeiros minutos. Em boa fase, Dagoberto abriu o placar para o Londrina aos cinco minutos, marcando seu quinto gol nos últimos quatro jogos. O atacante se antecipou à marcação e tocou de cabeça para fazer 1 a 0.

O CRB passou a ficar mais com a bola após o gol e comandou as jogadas ofensivas, mas com dificuldade para finalizar os lances. A sorte do time mandante mudou aos 33 minutos, quando o zagueiro Everton Sena pegou rebote na área após cobrança de escanteio e finalizou de primeira para igualar o placar. O CRB seguiu melhor até o intervalo, mas não conseguiu a virada.

As equipes voltaram para o segundo tempo com menor intensidade, com o Londrina jogando mais fechado e o CRB tentando as investidas no ataque. Mesmo assim, o visitante teve grande chance aos 22 minutos, com Thiago Ribeiro, que ficou cara a cara com o goleiro e bateu direto para fora.

Tomando as rédeas da partida, o CRB pecava em criatividade e não conseguia criar lances claros de gol. Aos 39 minutos, o Londrina assustou de novo, em chute de Paulo Henrique. A resposta veio aos 42 minutos, quando Neto Baiano quase fez para o CRB de cabeça. O confronto terminou empatado.

O CRB voltará a campo já na próxima terça-feira, às 19h15, pela 19ª rodada, para enfrentar o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Já o Londrina volta a jogar só na próxima sexta-feira, às 19h15, quando receberá o Guarani, no Estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 1 LONDRINA

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Luiz Otávio, Tinga (Mazola), Felipe Menezes e Willians Santana (Diego Rosa); Rafael Costa (Neto Baiano). Técnico: Doriva.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Fernando (Victor Luiz); João Paulo, Diego Lorenzi e Dagoberto (Jardel); Paulinho Moccelin, Jô e Thiago Ribeiro (Paulo Henrique). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Dagoberto, aos 5 minutos, e Everton Sena, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tinga (CRB); Fernando e Paulinho Moccelin (Londrina).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).