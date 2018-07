Dagoberto festeja 'momento favorável' no São Paulo

O atacante Dagoberto vem mostrando uma boa evolução neste ano, depois de ter amargado uma temporada ruim no São Paulo em 2009. Com cinco gols marcados, só está atrás de Washington no ranking dos maiores artilheiros do time no ano e também tem conseguindo se destacar com suas assistências.

O jogador já deu cinco passes que terminaram em gols de companheiros de equipe. Apenas Jorge Wagner, autor de seis assistências na temporada, está à frente do atacante no fundamento na equipe são-paulina.

"Isso é bacana. Comecei a dar passes e a marcar gols cedo este ano. O momento é muito favorável, pois estamos em um crescimento bom. Tudo está ajudando. As coisas funcionam normalmente quando você trabalho forte", comemorou Dagoberto, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo site oficial do São Paulo.

A evolução física também foi destacada pelo atacante como um diferencial para o seu crescimento de produção. "Estou trabalhando muito forte minha parte física e isso ajuda o time. Volto para marcar, recomponho espaço e isso não dá liberdade para os volantes da outra equipe. As coisas estão saindo com uma naturalidade muito grande", reforçou.