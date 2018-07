Dagoberto festeja rápida adaptação ao Internacional

Neste início de trabalho no Inter, Dagoberto vem mostrando forte empenho nos treinamentos na pré-temporada realizada em Gramado, na Serra Gaúcha, e agora se mostra mais motivado do que estava no final de sua passagem pelo São Paulo.

"É sempre bom começar um campeonato novo e num time que abriu as portas para mim. Estou há uma semana aqui, mas parece que estou há uma longa data", ressaltou o atacante, em entrevista ao canal de TV do Internacional.

O jogador também se mostrou muito feliz com a recepção calorosa do clube e dos torcedores do Inter, após ser carregado nas costas por alguns deles na chegada ao aeroporto em Porto Alegre. "O carinho que recebi de todos os jogadores e profissionais do clube foi sensacional", disse o atleta, para depois acrescentar: "A primeira impressão foi acima da minha expectativa, então realmente estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Estou passando por um momento maravilhoso da minha vida, tanto pessoalmente como profissionalmente. Agradeço ao Inter e às pessoas que fizeram esse sonho se tornar realidade".