Dagoberto marca 3 gols e Londrina goleia o Atlético-GO na Série B

Em noite inspirada do atacante Dagoberto, o Londrina goleou o Atlético-GO por 4 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio do Café, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento.

A vitória levou o time da casa à 12ª colocação com 30 pontos, quatro a mais do que o CRB, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Atlético, com 37 pontos, perdeu a chance de entrar no G4 e permanece na quinta colocação. O Guarani, que está em quarto, tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo saldo de gols (7 a 0).

O Londrina começou melhor e logo abriu o placar. Aos nove minutos, em rápido contra-ataque, Felipe Marques encontrou Dagoberto livre e o experiente atacante deu um toque de classe por cobertura na saída do goleiro Jefferson.

Paulinho Moccelin teve grande chance de marcar o segundo. Ele recebeu pela direita, invadiu a área e driblou o goleiro, mas finalizou muito alto e acertou o travessão.

No último minuto do primeiro tempo, Dagoberto voltou a balançar as redes. E novamente com um golaço. Desta vez, o camisa 10 cobrou falta com precisão por cima e acertou o ângulo esquerdo, dobrando a vantagem do Londrina antes do intervalo.

O time da casa não diminuiu o ritmo na segunda etapa e logo marcou o terceiro. Oliveira derrubou Paulinho Moccelin dentro da área e o árbitro pernambucano Péricles Bassols não teve dúvidas para marcar pênalti. Dagoberto cobrou com categoria, deslocando o goleiro e marcou mais um na partida.

Para aumentar a goleada, Paulinho Moccelin fez o quarto. Ele foi lançado em velocidade, passou pelo goleiro e dessa vez não teve dificuldade para tocar contra o gol vazio. Aos 39 minutos, o Atlético ainda descontou com Renato Kayser, passando pelo goleiro após receber belo passe de Tomas Bastos. Mas a reação parou por aí.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 25ª rodada da Série B. O Atlético recebe a Ponte Preta no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o Londrina vai ao estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), enfrentar o CSA.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 4 x 1 ATLÉTICO-GO

LONDRINA - Alan; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa (Luizão) e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Dudu); Paulinho Moccelin, Dagoberto e Felipe Marques (Jô). Técnico: Roberto Fonseca.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Bruno Santos; Pedro Bambu, Fernandes (Tomas Bastos) e João Paulo; Renato Kayser, Denilson (André Luis) e Júlio César (Mascarenhas). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Dagoberto, aos 9 e aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 9 minutos do segundo tempo. Paulinho Moccelin, aos 18, e Renato Kayser, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan e Dagoberto (Londrina); Oliveira, Tomas Bastos e Renato Kayser (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

RENDA - R$ 22.248,00.

PÚBLICO - 1.919 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).