Dagoberto não participa de treino no São Paulo

O técnico Paulo Cesar Carpegiani iniciou os trabalhos da semana com sérios problemas no São Paulo. Autor de dois gols na vitória sobre o Santos, por 4 a 3, o atacante Dagoberto está gripado e não participou do treino na manhã desta terça-feira, realizado no CT de Cotia.

Com o mesmo problema de seu companheiro, o meia Sergio Mota também não se juntou ao restante do elenco e permaneceu em São Paulo nesta terça. O zagueiro Alex Silva, por sua vez, até participou da primeira parte do aquecimento. Mas como sentiu dores no joelho direito, após sofrer pancada no clássico de domingo, ficou de fora do restante da atividade. Suspenso, ele não poderá enfrentar o Ceará no domingo.

A boa notícia para Carpegiani veio com o zagueiro Xandão. Recuperado de uma lesão no adutor da coxa esquerda, ele treinou normalmente e pode ser o substituto de Alex Silva no domingo. Sua última partida foi contra o Grêmio, em 29 de setembro.