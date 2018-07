Dagoberto não treina e segue como dúvida no Inter Com a permanência de D''Alessandro garantida, o Internacional tem apenas uma dúvida para o jogo contra o Once Caldas, quarta-feira, em Manizales, na Colômbia, pela fase preliminar da Libertadores. O atacante Dagoberto, contundido, segue sem treinar e ainda não teve a sua participação no duelo decisivo definida.