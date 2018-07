Dagoberto quer São Paulo pressionando na semifinal

Preocupado com o poder ofensivo do Santos, o atacante Dagoberto afirmou nesta sexta-feira que o São Paulo precisa pressionar o adversário no jogo de domingo, na Vila Belmiro, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Assim, diminuiria o espaço de Neymar, Paulo Henrique, Robinho e companhia. "Temos de ter calma e inteligência. Não podemos dar espaço para o time deles. Não podemos deixar o Santos tomar conta do jogo", avaliou Dagoberto, destacando que acredita na classificação.

"Todo mundo aqui tem uma qualidade muito grande. E o momento é esse. Independentemente de quem faça os gols. O importante é que o São Paulo consiga esta classificação", acrescentou.

O São Paulo perdeu o primeiro confronto de semifinal por 3 a 2. Como o Santos teve a melhor campanha na primeira fase e joga por dois resultados iguais, o time de Ricardo Gomes precisa vencer por mais de dois gols de diferença para se classificar.