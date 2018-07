Dagoberto treina na vaga de Ricardo Goulart e deve ser titular no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O atacante Dagoberto largou na frente na luta para ser titular do Cruzeiro na partida contra o Internacional, domingo, em Novo Hamburgo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, ele foi o escolhido pelo técnico Marcelo Oliveira para trabalhar na equipe principal em coletivo realizado na Toca da Raposa II.

Dagoberto ocupou a vaga do meia-atacante Ricardo Goulart, que desfalcará o Cruzeiro contra o Inter, pois vai cumprir suspensão automática. Outra opção do treinador para a vaga aberto no setor ofensivo, o meia Julio Baptista foi poupado da atividade por Marcelo.

Já Henrique treinou entre os titulares do Cruzeiro na vaga do volante Lucas Silva, que também vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no jogo com o Inter. Assim, a equipe foi escalada na atividade com a seguinte escalação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Henrique e Everton Ribeiro; Willian, Dagoberto e Borges.

Líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, o Cruzeiro volta a treinar nesta sexta-feira, às 15h30, na Toca da Raposa II.