Dagoberto treina pela 1ª vez com companheiros e Doriva confirma time Apresentado durante a semana, o atacante Dagoberto, emprestado pelo Vasco, fez neste sábado o seu primeiro treino com o restante do elenco, participando de um trabalho tático em campo reduzido na véspera do confronto contra o Bonsucesso, às 16 horas deste domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca.