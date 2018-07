Dagoberto valoriza união cruzeirense na intertemporada

Dagoberto acredita que a intertemporada está trazendo mais do que avanços nas partes técnica e física ao elenco do Cruzeiro. Para o atacante, o período de concentração nos Estados Unidos durante a pausa para a Copa do Mundo está ajudando para aumentar a união entre os companheiros.

"Aqui nós temos mais sossego, mais tranquilidade e estamos totalmente focados. O trabalho com os companheiros está sendo gostoso demais. A galera é bem unida, todo mundo é bastante descontraído e rola muitas brincadeiras. Está sendo muito proveitoso esta intertemporada porque todos os dias estamos trabalhando muito forte", destacou Dagoberto, que está em fase final de recuperação de uma lesão nas costelas.

Com os centros de treinamentos em Minas Gerais sendo usados pelas seleções durante o Mundial, os jogadores cruzeirenses estão há pouco mais de uma semana fora do Brasil. Em solo norte-americano - e ainda sem contar Dagoberto -, a equipe mineira já fez dois amistosos contra o Miami Dade, vencendo por 5 a 1 e 2 a 1.

"Preciso aprimorar a parte física porque fiquei um tempo parado, mas isso é rápido e logo estarei jogando novamente", acrescentou Dagoberto, já em Dallas, onde o Cruzeiro enfrenta o América do México em amistoso nesta sexta-feira.