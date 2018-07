Dagoberto vê 'clima favorável' após encerrar jejum

Dagoberto mostrou um discurso otimista depois de o São Paulo também acabar com uma série negativa de três derrotas consecutivas, que culminou na demissão do técnico Paulo César Carpegiani. "Foi um resultado muito bom. Precisávamos disso por tudo que estava acontecendo. Um clube grande como o São Paulo não pode ter três derrotas seguidas. Fizemos uma bela partida. Vamos procurar dar sequência e deixar o São Paulo onde ele merece estar. O clima está favorável", destacou o jogador, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo site oficial do São Paulo.

Até marcar contra o Cruzeiro, Dagoberto havia balançado as redes pela última vez na primeira rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, em São Januário. "Estou muito feliz por estar ajudando o São Paulo. É uma marca expressiva (a de 15 gols no ano) que alcancei e o grupo tem me ajudado muito. Contra o Cruzeiro, o Marlos me deixou tranquilo para fazer o gol e o Rivaldo entrou muito bem na equipe. Isso é uma conquista de todos", enfatizou o atleta, que acumula 54 gols ao total em 215 partidas com a camisa são-paulina.

Dagoberto terá nova chance de marcar gols pelo São Paulo no próximo domingo, quando o time irá encarar o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.