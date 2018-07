Dakson vê pausa positiva e promete evolução no Vasco Com uma campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro, na qual ocupa somente a décima colocação, o Vasco aproveita a pausa para a Copa do Mundo para trabalhar e buscar evolução. O meia Dakson é um dos que tenta usar a paralisação para se firmar na equipe, mas, independente da briga pela titularidade, garantiu que o tempo para treinamento está sendo positivo para toda equipe.