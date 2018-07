D'Alessandro abafa polêmica após se irritar com torcida

"Eu já tinha falado que, se eu fosse uma pedra no caminho do clube, sairia. O mais importante é o clube. Se eu for uma pedra no caminho, sigo outro caminho. Foi o que eu quis falar no outro dia, mas usei outros termos", afirmou o jogador, em entrevista coletiva, na qual, entretanto, não deixou de manifestar o seu descontentamento com o comportamento dos torcedores nos dois últimos jogos.

Antes de cair por 2 a 0 diante da Portuguesa, o Inter foi superado pelo mesmo placar, também em casa, pelo Corinthians, em uma partida na qual os torcedores colorados chegaram a gritar olé quando a equipe paulista tocava a bola enquanto vencia no final da partida.

"A frase ("pular da barca") que eu usei foi por ter ficado indignado. Primeiro pelo jogo que a gente fez, não podemos perder para a Portuguesa em casa. E depois por algo que já tinha acontecido contra o Corinthians e se repetiu: o nosso torcedor torcer por outro time e gritar olé nos últimos minutos. Fiquei muito chateado", admitiu.

D''Alessandro esfriou a polêmica com a torcida do Inter depois de ter realizado mais um treino de preparação para o clássico com o Grêmio, que será às 17 horas deste domingo, no Olímpico, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para não fornecer armas ao arquirrival, o técnico interior Osmar Loss resolveu fechar a atividade e já avisou que os treinos de sexta e sábado também ocorrerão sem o acesso da imprensa.