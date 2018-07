D'Alessandro admite fase muito ruim e cobra reação do Inter: 'Tem de ser agora'

O meia D'Alessandro, ídolo do Internacional, cobrou atitude do elenco pela recuperação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a volta ao G-4, grupo dos quatro clubes que garantirão o acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Em uma longa entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira em um hotel na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre - onde a equipe vem treinando nas últimas duas semanas -, o camisa 10 reconheceu a péssima fase da equipe.

"O momento que está o Inter é dos piores, é momento de alerta por não ter conseguido resultados positivos em casa, mas o trabalho do Guto (Ferreira, técnico) vem sendo feito. A gente não conseguiu levar a semana para o jogo. É responsabilidade nossa. O atleta tem que assumir isso. E tem que ser agora. Não adianta jogar bem e não ganhar. Temos que ganhar", enfatizou o argentino.

Com cuidado para não criticar os companheiros publicamente, D'Alessandro enalteceu a qualidade do grupo de jogadores, mas avaliou que é preciso controlar os nervos para reverter a fase e voltar a vencer na competição nacional.

"Qual é a solução? Não tenho a receita, mas se mudar um pouco a atitude, não que esteja faltando, mas mudar. Sem se abalar no primeiro passe errado. Ter um time forte, com oito podendo carregar três que estejam mal. É difícil três carregarem sete, mas o contrário dá. Nós temos qualidade. Mas, não basta só falar, é preciso fazer", analisou o meia.

Nesta quinta, D´Alessandro realizou trabalhos físicos na academia de musculação. "Depois do treino puxado de ontem (quarta-feira), achamos melhor ficar só no treino de força". Porém, o jogador não garantiu que iniciará a partida deste sábado contra a Criciúma, às 16h30, no Beira-Rio, pela 12ª rodada da Série B. "Confirmado ninguém está, o time ainda não foi dado (escalado por Guto Ferreira). Confirmado só amanhã e é o treinador quem diz", frisou D´Alessandro.

A equipe colorada vem de derrota por 1 a 0 para o Boa, sofrida no último sábado, em casa, e ocupa a quinta posição na tabela da Série B, com 17 pontos ganhos, dois atrás de América-MG e Vila Nova, dois últimos times hoje na zona de acesso.